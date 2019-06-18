ЦСКА объявил об уходе баскетболиста де Коло
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- РИА Новости
Французский защитник Нандо Де Коло покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. В составе команды он завоевал приз MVP Евролиги и помог армейцам дважды стать победителями Евролиги.
В составе ЦСКА Де Коло провёл 292 матча (186 в старте) со средними показателями в 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трёхочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.
Ранее сообщалось, что капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с командой.