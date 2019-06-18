ЦСКА объявил об уходе баскетболиста де Коло

Французский защитник Нандо де Коло более не является игроком московского ЦСКА.

Французский защитник Нандо Де Коло покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. В составе команды он завоевал приз MVP Евролиги и помог армейцам дважды стать победителями Евролиги.

В составе ЦСКА Де Коло провёл 292 матча (186 в старте) со средними показателями в 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трёхочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

Ранее сообщалось, что капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с командой.