Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон.
Хайнс присоединился к ЦСКА в 2013 году. Вместе с командой он семь раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.
Всего он провёл в составе армейцев 370 матчей, в которых в среднем набирал по 7,8 очка, выполнял четыре подбора, одну голевую передачу и 0,8 перехвата.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Семёном Антоновым.