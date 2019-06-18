Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон.

Хайнс присоединился к ЦСКА в 2013 году. Вместе с командой он семь раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

Всего он провёл в составе армейцев 370 матчей, в которых в среднем набирал по 7,8 очка, выполнял четыре подбора, одну голевую передачу и 0,8 перехвата.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Семёном Антоновым.