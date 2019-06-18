Источник: Александр Полинский покинул пост в дирекции Москомспорта

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Генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта Александр Полинский покинул занимаемую им должность. Об этом RT сообщил источник.
Источник: Александр Полинский покинул пост в дирекции Москомспорта
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

15 июня в спорткомплексе ЦСКА прошёл турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на организацию которого было выделено около 37,5 млн рублей. Мероприятие широко обсуждалось в интернете после того, как в сети появились фотографии пустующих трибун и комментарии посетителей, которые утверждали, что зрителей было не более 10—15 человек.

Сообщалось, что ведущими были заявлены Мария Командная и Евгений Савин, однако турнир они в итоге не вели.

Ранее Полинский в интервью изданию «Спорт-Экспресс» прокомментировал организацию турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. По его словам, такая большая сумма была потрачена в связи с тем, что стояла задача провести турнир на высоком уровне.

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