В «Барселоне» отказались комментировать слухи о возможном возвращении Неймара

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Глава пресс-службы каталонского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Вивес ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
В «Барселоне» отказались комментировать слухи о возможном возвращении Неймара
  • Reuters

«Это то, во что мы не собираемся ввязываться. Сейчас он игрок ПСЖ, и нам не стоит разговаривать на эту тему. Мы ничего не будем комментировать», — приводит слова Вивеса AS.

По информации СМИ, 27-летний бразилец может перейти либо в мадридский «Реал», либо в каталонскую «Барселону», за которую он выступал до трансфера в ПСЖ.

Ранее глава Ла Лиги Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию.

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