В «Барселоне» отказались комментировать слухи о возможном возвращении Неймара

Глава пресс-службы каталонского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Вивес ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Это то, во что мы не собираемся ввязываться. Сейчас он игрок ПСЖ, и нам не стоит разговаривать на эту тему. Мы ничего не будем комментировать», — приводит слова Вивеса AS.

По информации СМИ, 27-летний бразилец может перейти либо в мадридский «Реал», либо в каталонскую «Барселону», за которую он выступал до трансфера в ПСЖ.

Ранее глава Ла Лиги Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию.