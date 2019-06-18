Плетикоса считает, что в России есть вся необходимая инфраструктура для расширения РПЛ

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Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса высказал мнение о возможном расширении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).
Плетикоса считает, что в России есть вся необходимая инфраструктура для расширения РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я думаю, что необходимая инфраструктура для расширения уже есть в России, самая главная проблема — это вопрос финансирования», — приводит слова Плетикосы ТАСС.

Он отметил, что Российский футбольный союз (РФС) должен сделать так, чтобы все команды могли всегда получать деньги от прав на трансляцию и букмекерства.

«Я не говорю, что это должно составлять весь бюджет клуба, но стабильные источники финансирования должны быть, тогда появится зрелищный футбол и хорошие футболисты», — добавил хорват.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд. В начале июня стало известно, что собрание клубов поддержало идею увеличения числа участников до 18 команд. Теперь после анализа возможных последствий такое решение должен утвердить РФС.

Ранее Павел Колобков заявил, что у него есть много вопросов по поводу расширения РПЛ.

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