СМИ: Коутиньо не перейдёт в МЮ из уважения к «Ливерпулю»

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Бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо не намерен переходит в английский «Манчестер Юнайтед».
СМИ: Коутиньо не перейдёт в МЮ из уважения к «Ливерпулю»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, несмотря на заинтересованность клуба в его трансфере, 27-летний хавбек не намерен переходит в стан манкунианцев из уважения к своей бывшей команде — «Ливерпулю», являющемуся историческим соперником «красных дьяволов».

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами. В составе мерсисайдцев он провёл пять лет и записал в свой актив 54 гола и 45 голевых передач в 201 матче.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает двух футболистов «Барселоны» в качестве замены Погба.

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