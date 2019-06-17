Глава ОКР оценил шансы Сочи на проведение ЧЕ-2022 по фехтованию
- РИА Новости
«Российская заявка сильна — Сочи, а именно Олимпийский парк, располагает всей необходимой для проведения чемпионата инфраструктурой», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он отметил, что преимуществом Сочи является также удобство расположения, которое минимизирует проблемы с логистикой.
Решение о месте проведения турнира будет оглашено на конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) в 2020 году.
Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ-2019.