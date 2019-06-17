Глава ОКР оценил шансы Сочи на проведение ЧЕ-2022 по фехтованию

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил шансы Сочи на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2022 года.

«Российская заявка сильна — Сочи, а именно Олимпийский парк, располагает всей необходимой для проведения чемпионата инфраструктурой», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что преимуществом Сочи является также удобство расположения, которое минимизирует проблемы с логистикой.

Решение о месте проведения турнира будет оглашено на конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) в 2020 году.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ-2019.