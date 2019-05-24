Стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ

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Тренерский совет Федерации фехтования России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы в немецком Дюссельдорфе.
Стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ
  • AFP

Как сообщает ТАСС, в состав команды рапиристок вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, запасной станет Светлана Трипапина. В мужскую команду включены Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, и Кирилл Бородачёв (запасной).

В состав женской сборной по фехтованию на сабле вошли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Анна Егорян и Светлана Шевелёва (запасная), у мужчин — Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запасной).

В заявку шпажисток включены Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина и Дарья Мартынюк (запасная), у мужчин — Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев и Павел Сухов (запасной).

Чемпионат Европы по фехтованию пройдёт в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня.

Ранее сообщалось, что Дериглазова завоевала золото в фехтовании на рапирах на этапе Гран-при в Китае.

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