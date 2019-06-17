СМИ: Защитник «Спартака» Айртон попал в сферу интересов «Лиона»
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Как сообщает L’Equipe, в сфере интересов «Лиона» находятся защитники Филипе Луис («Атлетико»), Юссуф Коне («Лилль»), Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе») и Айртон из московского «Спартака».
Бразилец перешёл в состав красно-белых в зимнее трансферное окно из «Флуминенсе» за €7 млн. В прошлом чемпионате Айртон сыграл за «Спартак» 14 матчей, отдав три результативные передачи.
Ранее Плетикоса поделился мнением о вратарях «Спартака».