СМИ: Защитник «Спартака» Айртон попал в сферу интересов «Лиона»

Футболист московского «Спартака» Айртон Лукас рассматривается «Лионом» в качестве замены ушедшему в «Реал» Ферлану Менди.

Как сообщает L’Equipe, в сфере интересов «Лиона» находятся защитники Филипе Луис («Атлетико»), Юссуф Коне («Лилль»), Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе») и Айртон из московского «Спартака».

Бразилец перешёл в состав красно-белых в зимнее трансферное окно из «Флуминенсе» за €7 млн. В прошлом чемпионате Айртон сыграл за «Спартак» 14 матчей, отдав три результативные передачи.

Ранее Плетикоса поделился мнением о вратарях «Спартака».