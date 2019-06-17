Плетикоса поделился мнением о вратарях «Спартака»

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Бывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что красно-белым не нужно выходить на трансферный рынок в поисках нового стража ворот.

«В прошлом сезоне у вратарей красно-белых были травмы. Надеюсь, летом команда плодотворно проведёт сборы и голкиперам станет проще показывать свой уровень. Хочу верить, что в команде всё наладится, а вратарская позиция будет надёжной. Не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов. Те вратари, которые сейчас выступают за клуб, имеют все необходимые качества», — цитируют Плетикосу «Известия».

Хорватский голкипер выступал за «Спартак» с 2007 по 2011 год, дважды становясь серебряным призёром чемпионата России.

В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены».

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