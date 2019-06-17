Арум считает, что реванш Уайлдера и Фьюри станет прибыльнее боя Мейвезера с Пакьяо

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Известный промоутер Боб Арум считает, что британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри становится известным в США, что поможет ему собрать широкую аудиторию на повторный бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) .
Арум считает, что реванш Уайлдера и Фьюри станет прибыльнее боя Мейвезера с Пакьяо
  • ©Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Организуем бой на pay-per-view. Не вижу никаких причин, по которым он не сумеет обойти в плане цифр поединок Мейвезера и Пакьяо. В США немногие знали Фьюри, но теперь знают его. А после боя в октябре он станет здесь ещё знаменитее. Думаю, реванш Уайлдера и Фьюри может собрать более 4 млн просмотров на pay-per-view», — приводит слова Арума Boxing 247.

Первый поединок между Тайсоном Фьюри и Дионтеем Уайлдером, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри нокаутировал Шварца в рейтинговом поединке.

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