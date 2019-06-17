Россиянка Михальцова стала самым полезным игроком Мировой серии по регби

Капитан сборной России по регби Алёна Михальцова была признана самым полезным игроком Мировой серии сезона-2018/19.

Российская регбистка Алёна Михальцова получила приз самому полезному игроку Мировой серии в сезоне-2018/19.

Капитан женской сборной России🇷🇺 по регби-7 Алена Михальцова стала самым полезным игроком Мировой серии сезона 2018/19 @DHLRugby 🔥🔥🔥 На счету нашего капитана 17 попыток, 74 захвата, 32 прорыва, 127 атак с мячом, 26 подкидок (передач) в атаке👊 #DHLImpactPlayer#HSBC7sAwardspic.twitter.com/WJzRbAQhG6 — Russian Rugby (@RugbyRussia) 17 июня 2019 г.

Всего на протяжении серии капитану сборной России удалось совершить 17 попыток, 774 захвата, 32 прорыва, 127 атак с мячом и 26 передач в атаке.

Ранее сообщалось, что женская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по регби.