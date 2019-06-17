Россиянка Михальцова стала самым полезным игроком Мировой серии по регби

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Капитан сборной России по регби Алёна Михальцова была признана самым полезным игроком Мировой серии сезона-2018/19.
Россиянка Михальцова стала самым полезным игроком Мировой серии по регби
  • РИА Новости

Российская регбистка Алёна Михальцова получила приз самому полезному игроку Мировой серии в сезоне-2018/19.

Всего на протяжении серии капитану сборной России удалось совершить 17 попыток, 774 захвата, 32 прорыва, 127 атак с мячом и 26 передач в атаке.

Ранее сообщалось, что женская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по регби.

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