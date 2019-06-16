В Москве прошла церемония проводов сборной России на Европейские игры

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В Москве на территории спорткомплекса «Лужники» прошла торжественная церемония проводов сборной России на II Европейские игры.
В Москве прошла церемония проводов сборной России на Европейские игры
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков передал знамя спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. 

Отмечается, что знаменосцем национальной сборной будет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

В Европейских играх должны принять участие 225 российских спортсменов. 

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

Ранее сообщалось, что ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве.

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