В Москве прошла церемония проводов сборной России на Европейские игры

В Москве на территории спорткомплекса «Лужники» прошла торжественная церемония проводов сборной России на II Европейские игры.

Как сообщает ТАСС, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков передал знамя спортсменам, которые примут участие в соревнованиях.

Отмечается, что знаменосцем национальной сборной будет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

В Европейских играх должны принять участие 225 российских спортсменов.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

Ранее сообщалось, что ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве.