Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»

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Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»
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«Как я говорил, я гарантирую, скажу это снова: это худшее решение, когда-либо принятое «Лейкерс», и теперь им никогда вновь не стать чемпионами. Гарантирую это», — приводит слова Болла-старшего ESPN.

Он отметил, что в Лос-Анджелесе пожалеют о таком решении.

«Теперь крушение произошло, но мой сын хотя бы успел покинуть корабль до того, как он взорвался. Я давал им шанс. Говорил, что если они заполучат всех трёх братьев, то смогут пережить всё это. Если нет — это будет день в аду. Поверьте», — добавил отец спортсмена.

21-летний Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» на драфте-2017 под общим вторым номером. В среднем за карьеру он набирает 10 очков, выполняет 6,4 передачи, 6,2 подбора и 0,9 блок-шота за матч.

По информации ESPN, он стал частью сделки по обмену Энтони Дэвиса в «Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов.

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