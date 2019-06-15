Сильнов рассказал, что покинул должность в ВФЛА по просьбе Шляхтина

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Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал своё решение уйти с должности первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Сильнов рассказал, что покинул должность в ВФЛА по просьбе Шляхтина
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мой уход не окончательный. Надеюсь, это временное решение. Я не принимаю тех обвинений, которые мне вменяют. С этим буду разбираться. Сейчас мне нужно дать объяснение сложившейся ситуации. Я буду делать всё, чтобы обелить своё имя», — приводит слова Сильнова «Спорт день за днём».

Он отметил, что даже в такой ситуации важно помочь скорейшему восстановлению ВФЛА в правах.

«Дмитрий Шляхтин меня очень попросил, чтобы я ушёл. Я этого делать не собирался. И только по его просьбе это сделал. Теперь хочется лишь, чтобы наши спортсмены как можно скорее вышли на международные старты, а федерацию восстановили в правах. Я же буду продолжать бороться за свою честь и достоинство», — добавил подозреваемый в нарушении антидопинговых правил функционер.

Ранее сообщалось, что Сильнов мог быть причастен к подделке документов по делу Данила Лысенко.

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