Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об отношении к Кастро и Че Геваре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович ответил на вопрос, почему у него на аватаре в WhatsApp стоит фото с изображением экс-президента Югославии Иосипа Тито и бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.

«Символичное фото. Я всегда любил Тито. И Кастро тоже. Хорошо отношусь и к Че Геваре. Три эти исторические личности для меня — святые», — приводит слова наставника Sport24.

Он подчеркнул, что родился при коммунизме и всегда считал этот строй хорошим для себя.

«Часто вспоминаю единую Югославию, СФРЮ. У нас тогда была очень хорошая страна. Жаль, больше её нет», — добавил Божович.

Ранее сообщалось, что Божович хочет получить российское гражданство.