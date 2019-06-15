Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об отношении к Кастро и Че Геваре
- РИА Новости
«Символичное фото. Я всегда любил Тито. И Кастро тоже. Хорошо отношусь и к Че Геваре. Три эти исторические личности для меня — святые», — приводит слова наставника Sport24.
Он подчеркнул, что родился при коммунизме и всегда считал этот строй хорошим для себя.
«Часто вспоминаю единую Югославию, СФРЮ. У нас тогда была очень хорошая страна. Жаль, больше её нет», — добавил Божович.
Ранее сообщалось, что Божович хочет получить российское гражданство.