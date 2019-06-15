Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об отношении к Кастро и Че Геваре

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович ответил на вопрос, почему у него на аватаре в WhatsApp стоит фото с изображением экс-президента Югославии Иосипа Тито и бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.
Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об отношении к Кастро и Че Геваре
  • РИА Новости

«Символичное фото. Я всегда любил Тито. И Кастро тоже. Хорошо отношусь и к Че Геваре. Три эти исторические личности для меня — святые», — приводит слова наставника Sport24.

Он подчеркнул, что родился при коммунизме и всегда считал этот строй хорошим для себя.

«Часто вспоминаю единую Югославию, СФРЮ. У нас тогда была очень хорошая страна. Жаль, больше её нет», — добавил Божович.

Ранее сообщалось, что Божович хочет получить российское гражданство.

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