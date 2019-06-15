Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович рассказал о своём желании получить гражданство России.
Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре, всё будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — цитирует наставника Sport24.

Он добавил, что в русских людях его больше всего привлекает душа.

«Все об этом говорят, но только человек, который близко познакомился с Россией, понимает это», — сказал Божович.

Божович возглавляет «Крыльев Советов» с 2018 года. До этого он тренировал в России пермский «Амкар», столичные команды «Динамо», «Москва», «Локомотив», а также работал в «Ростове» и тульском «Арсенале».

Ранее Дмитрий Комбаров опроверг слухи о своём уходе из «Спартака» в «Крылья Советов».

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