Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство
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- РИА Новости
«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре, всё будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — цитирует наставника Sport24.
Он добавил, что в русских людях его больше всего привлекает душа.
«Все об этом говорят, но только человек, который близко познакомился с Россией, понимает это», — сказал Божович.
Божович возглавляет «Крыльев Советов» с 2018 года. До этого он тренировал в России пермский «Амкар», столичные команды «Динамо», «Москва», «Локомотив», а также работал в «Ростове» и тульском «Арсенале».
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