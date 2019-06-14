Адвокат пояснил, с кем будут содержаться Кокорин и Мамаев в колонии

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Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, с кем будут содержаться его подзащитный и другие фигуранты дела после перевода из СИЗО в колонию.
Адвокат пояснил, с кем будут содержаться Кокорин и Мамаев в колонии
  • РИА Новости

«Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осуждённых за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своём знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления», — пояснил Барик RT.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию.

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