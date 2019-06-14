ЦСКА объявил о продлении контракта с баскетболистом Клайберном

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом Уиллом Клайберном.
ЦСКА объявил о продлении контракта с баскетболистом Клайберном
  • © Coolmedia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на три года.

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 62 матчах, в среднем набирая 12,3 очка, выполняя 5,9 подбора, 1,5 голевые передачи и 0,9 перехвата. В составе армейцев он дважды выиграл Единую лигу ВТБ и один раз Евролигу, самым ценным игроком «Финала четырёх» которой он был признан.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Кори Хиггинса.

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