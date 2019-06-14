Агент Влашича сообщил о переговорах с ЦСКА

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.

«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — приводит слова Мартича «Чемпионат».

21-летний Влашич присоединился к ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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