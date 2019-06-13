СМИ: Панарин заинтересован в подписании контракта с «Колорадо»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который в нынешнем межсезонье станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Колорадо Эвеланш».

Об этом сообщает Colorado Hockey Now.

Как отмечается со ссылкой на неназванные источники, Панарин выражает надежду, что в ходе межсезонья ему поступит предложение из «Колорадо».

В прошедшем сезоне Панарин провёл 79 матчей за «Коламбус», в которых записал на свой счёт 87 (28 + 59) очков и во второй раз подряд обновил рекорд клуба по результативности за регулярный чемпионат.

В плей-офф россиянин отыграл 10 матчей, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

«Колорадо» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона, а в плей-офф дошёл до второго раунда, где уступил «Сан-Хосе Шаркз».

Ранее сообщалось, что защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».