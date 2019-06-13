Чичерова показала лучший результат сезона в мире на турнире в Жуковском

Олимпийский чемпионка 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анна Чичерова одержала победу на турнире «Кубок Подмосковья», показав лучший результат сезона в мире.

Как сообщает RusAthletics, Чичерова преодолела планку на высоте 2,00 м, установив лучшее достижение сезона в мире в прыжках в высоту у женщин.

Предыдущий результат равнялся 1,99 м и принадлежал украинской спортсменке Ирине Геращенко.

Россиянка является чемпионкой мира по прыжкам в высоту 2011 года, а также обладательницей одной серебряной и двух бронзовых наград.

В настоящее время Чичерова не имеет возможности выступать на международных соревнованиях, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказывается предоставлять Анне нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что Чичерова одержала победу в прыжках в высоту в рамках Кубка России в Сочи.