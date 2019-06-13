Чичерова показала лучший результат сезона в мире на турнире в Жуковском

Короткая ссылка
Олимпийский чемпионка 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анна Чичерова одержала победу на турнире «Кубок Подмосковья», показав лучший результат сезона в мире.
Чичерова показала лучший результат сезона в мире на турнире в Жуковском
  • РИА Новости

Как сообщает RusAthletics, Чичерова преодолела планку на высоте 2,00 м, установив лучшее достижение сезона в мире в прыжках в высоту у женщин. 

Предыдущий результат равнялся 1,99 м и принадлежал украинской спортсменке Ирине Геращенко.

Россиянка является чемпионкой мира по прыжкам в высоту 2011 года, а также обладательницей одной серебряной и двух бронзовых наград.

В настоящее время Чичерова не имеет возможности выступать на международных соревнованиях, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказывается предоставлять Анне нейтральный статус. 

Ранее сообщалось, что Чичерова одержала победу в прыжках в высоту в рамках Кубка России в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить