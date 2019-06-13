Экс-тренер «Локомотива» возглавил «Вест-Бромвич»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич был назначен главным тренером английского «Вест-Бромвич Альбион».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Билич заключил контракт с «Вест-Бромвичем» сроком на два года.

«Я восхищён предоставленной мне возможностью. Мы хотим становиться лучше и вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). У «Вест-Бромвича» есть краткосрочный и долгосрочный проекты, которые не мешают друг другу», — заявил Билич.

Прошедший сезон «Вест-Бромвич» провёл в Чемпионшипе, где занял четвёртое место по итогам регулярного сезона и квалифицировался в плей-офф, где в первом раунде уступил «Астон Вилле».

В последний раз «Вест-Бромвич» выступал в АПЛ в сезоне-2017/18, в котором занял последнее, 20-е место.

За свою карьеру Билич успел поработать со сборной Хорватии, «Хайдуком», «Локомотивом», «Бешикташем», «Вест-Хэмом» и «Аль-Иттихадом».

Ранее сообщалось, что Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу.