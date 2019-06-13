Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу

Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу.

Об этом сообщается на официальном сайте Сербского футбольного союза (ФСС).

Отмечается, что действующий контракт с Крстаичем был расторгнут, а ФСС в ближайшем будущем начнёт поиски кандидатов на пост главного тренера национальной команды Сербии.

После трёх матчей сборная Сербии с четырьмя очками занимает третье место в группе B квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. В первом матче подопечные Крстаича сыграли вничью с Португалией (1:1), затем крупно уступили Украине (0:5), после чего обыграли Литву (4:1).

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) после матча сборной страны с национальной командой Сербии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.