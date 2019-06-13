СМИ: ЦСКА близок к договорённости по трансферу Влашича

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Московский ЦСКА продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника английского «Эвертона» Николы Влашича, который прошлый сезон провёл в армейском клубе на правах аренды.
СМИ: ЦСКА близок к договорённости по трансферу Влашича
  • РИА Новости

По сведениям «Чемпионата», в настоящий момент ЦСКА практически достиг соглашения с «Эвертоном» относительно трансфера Влашича в московский клуб. Отмечается, что армейцы смогут официально объявить об этом по окончании чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, на котором в настоящий момент выступает Никола.

За свою карьеру 21-летний хавбек успел поиграть за хорватский «Хайдук», английский «Эвертон» и российский ЦСКА. В составе московского клуба он провёл 31 матч и отметился восемью голами.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в Турции.

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