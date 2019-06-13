СМИ: Тарасов может продолжить карьеру в Турции

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в Турции.
СМИ: Тарасов может продолжить карьеру в Турции
  • © РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в услугах Тарасова заинтересованы турецкие клубы, а также несколько коллективов Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых самарские «Крылья Советов» и дебютант чемпионата «Сочи».

Отмечается, что по окончании сезона-2018/19 у полузащитника истёк контракт с «Локомотивом», и железнодорожники не собираются его продлевать. 

За свою карьеру Тарасов защищал цвета «Томи» и ФК «Москва». За «Локомотив» он выступал с 2009 года, провёл 188 матчей и забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне российский полузащитник Александр Самедов продолжит защищать цвета самарских «Крыльев Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить