СМИ: Тарасов может продолжить карьеру в Турции

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в услугах Тарасова заинтересованы турецкие клубы, а также несколько коллективов Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых самарские «Крылья Советов» и дебютант чемпионата «Сочи».

Отмечается, что по окончании сезона-2018/19 у полузащитника истёк контракт с «Локомотивом», и железнодорожники не собираются его продлевать.

За свою карьеру Тарасов защищал цвета «Томи» и ФК «Москва». За «Локомотив» он выступал с 2009 года, провёл 188 матчей и забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне российский полузащитник Александр Самедов продолжит защищать цвета самарских «Крыльев Советов».