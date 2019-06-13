СМИ: Самедов подпишет новый контракт с «Крыльями Советов»

В новом сезоне российский полузащитник Александр Самедов продолжит защищать цвета самарских «Крыльев Советов».

По информации Sport24, Самедов останется в «Крыльях Советов» и подпишет с клубом контракт сроком на один год — вплоть до окончания сезона-2019/20.

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

За свою карьеру Самедов успел поиграть за такие команды, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». В составе сборной России он провёл 53 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Анжи» Юрий Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»