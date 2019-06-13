Экс-голкипер «Анжи» Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»

Бывший вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин перешёл в казанский «Рубин».

Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Как отмечается, Дюпин будет выступать в новом клубе под 22-м номером. Его контракт с «Рубином» рассчитан на один год — до конца сезона-2019/20.

За свою карьеру 31-летний Дюпин успел поиграть за такие команды, как «Динамо» из Барнаула, «СКА-Хабаровск», «Кубань». В составе махачкалинского «Анжи» он провёл 30 матчей, в которых пропустил 50 мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в услугах Дюпина.