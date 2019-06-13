Авербух рассказал о реакции фанатов на свою критику в адрес Медведевой

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух призвал любителей фигурного катания менее резко реагировать на критические замечания в адрес их любимых спортсменов.
Авербух рассказал о реакции фанатов на свою критику в адрес Медведевой
  • РИА Новости

«У каждого свой фаворит. Но ещё раз призываю всех относиться с огромным уважением к каждому. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Не нужно никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше», — заявил Авербух в эфире YouTube-канала Елены Родиной.

Он также рассказал, что услышал в свой адрес много негативных комментариев после того, как оценил выступление Евгении Медведевой в прошедшем сезоне. Авербух отметил, что на вещи необходимо смотреть трезво и призвал болельщиков «не быть слепыми».

Ранее Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить