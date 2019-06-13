Авербух рассказал о реакции фанатов на свою критику в адрес Медведевой
- РИА Новости
«У каждого свой фаворит. Но ещё раз призываю всех относиться с огромным уважением к каждому. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Не нужно никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше», — заявил Авербух в эфире YouTube-канала Елены Родиной.
Он также рассказал, что услышал в свой адрес много негативных комментариев после того, как оценил выступление Евгении Медведевой в прошедшем сезоне. Авербух отметил, что на вещи необходимо смотреть трезво и призвал болельщиков «не быть слепыми».
Ранее Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.