Авербух рассказал о реакции фанатов на свою критику в адрес Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух призвал любителей фигурного катания менее резко реагировать на критические замечания в адрес их любимых спортсменов.

«У каждого свой фаворит. Но ещё раз призываю всех относиться с огромным уважением к каждому. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Не нужно никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше», — заявил Авербух в эфире YouTube-канала Елены Родиной.

Он также рассказал, что услышал в свой адрес много негативных комментариев после того, как оценил выступление Евгении Медведевой в прошедшем сезоне. Авербух отметил, что на вещи необходимо смотреть трезво и призвал болельщиков «не быть слепыми».

Ранее Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.