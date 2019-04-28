Авербух поделился мнением о популярности Медведевой в СМИ

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.
Авербух поделился мнением о популярности Медведевой в СМИ
  • РИА Новости

«Я думаю, если бы социальные сети раньше были так же развиты, как сейчас, то во времена Плющенко и Ягудина накал страстей был бы не меньше. В какой-то степени эта шумиха вокруг ухода Медведевой от Тутберидзе идёт Евгении на пользу. Она проиграла Олимпийские игры и вообще в этом сезоне всё проигрывала, но остаётся в топе новостей. Во многом из-за этого интереса», — заявил Авербух в интервью «Деловому Петербургу».

Фигуристка Евгения Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе в 2018 году и начала сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Ранее фигуристка Медведева заявила, что никогда не думала бросить спорт.

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