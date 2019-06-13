СМИ: «Ювентус» ведёт переговоры о трансфере Погба

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Спортивный директор итальянского «Ювентуса» Фабио Паратичи прибыл в Лондон для осуществления переговоров по переходу хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
СМИ: «Ювентус» ведёт переговоры о трансфере Погба
  • © Reuters

По информации Sky Sport Italia, в настоящий момент переговоры между клубами находятся на ранней стадии. При этом отмечается, что сделка по трансферу Погба в «Ювентус» может включать в себя переезд португальского защитника Жоау Канселу в Англию.

В своё время Погба уже защищал цвета туринского «Ювентуса». Французский хавбек выступал за «старую синьору» с 2012 по 2016 год, провёл 178 матчей и забил 34 мяча. На его счету четыре победы в чемпионате Италии, две в Кубке и три — в Суперкубке страны. 

В сезоне-2014/15 Погба в составе «Ювентуса» выступал в финале Лиги чемпионов, однако трофей достался испанской «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобрести форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

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