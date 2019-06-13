Адвокат брата Кокорина заявил, что у осуждённых есть все основания для УДО

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

«Не знаю, какой эпитет употребить. Хочется ссылаться на нормы права. Этого не произошло. В течение двух недель их ждёт этапирование. Сначала надо попасть в колонию, и будем решать вопрос с УДО. У них есть все основания для этого. А вот как сработает суд, мы не знаем. Это на его усмотрение», — сказал Барик.

Суд отменил приговор Пресненского суда. Отмечается, что апелляция стороны защиты отклонена, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.

Согласно решению Мосгорсуда, Кокорин и его брат Кирилл должны провести один год и шесть месяцев в колонии общего режима, а Мамаев и Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев заключения. Таким образом, сроки предыдущего приговора остались без изменений.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Пресненский суд вынес приговор 8 мая.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста.