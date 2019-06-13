Адвокат Кокорина оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

«Если сговора нет, то действия носили спонтанный характер и его нельзя всем вменять. Надежды не было, понятно, что срок уже во всех инстанциях согласован. Надеялись, что срок скостят», — сказал Ромашов.

Он также выразил мнение, что общественность не была объективной по отношению к футболистам.

«На первом этапе все СМИ высказывались о том, что со стороны потерпевших не было оскорблений. Все говорили, что футболисты зажрались. А потом Пак сам подтвердил, что он оскорблял. Это повлияло на решение суда», — добавил Ромашов.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву.