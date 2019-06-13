Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.

Суд отменил приговор Пресненского суда. Отмечается, что апелляция стороны защиты отклонена, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.

Согласно решению Мосгорсуда, Кокорин и его брат Кирилл должны провести один год и шесть месяцев в колонии общего режима, а Мамаев и Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев заключения. Таким образом, сроки предыдущего приговора остались без изменений.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Пресненский суд вынес приговор 8 мая.

Ранее Кокорин рассказал, как общался с осуждённым за убийство по неосторожности.