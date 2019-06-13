Кокорин рассказал, как общался с осуждённым за убийство по неосторожности

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал в суде, как во время пребывания в СИЗО общался с человеком, которого осудили за убийство по неосторожности.

«Я недавно общался с человеком, который по неосторожности убил. Знаете, какой у него срок? Год и четыре. Год и четыре! У меня полтора. За два удара. Как это ещё воспринимать?» — сказал Кокорин.

До этого судья спросила у подсудимого, почему он такой весёлый.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее брат Кокорина заявил, что не понимает смысла приговора, согласно которому все подсудимые по делу о драках в центре Москвы будут отправлены в колонию общего режима.