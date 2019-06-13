Кокорин рассказал, как общался с осуждённым за убийство по неосторожности
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«Я недавно общался с человеком, который по неосторожности убил. Знаете, какой у него срок? Год и четыре. Год и четыре! У меня полтора. За два удара. Как это ещё воспринимать?» — сказал Кокорин.
До этого судья спросила у подсудимого, почему он такой весёлый.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.
Ранее брат Кокорина заявил, что не понимает смысла приговора, согласно которому все подсудимые по делу о драках в центре Москвы будут отправлены в колонию общего режима.