Брат Кокорина не понимает, что он может сделать полезного в колонии

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Брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл заявил, что не понимает смысла приговора, согласно которому все подсудимые по делу о драках в центре Москвы будут отправлены в колонию общего режима.
Брат Кокорина не понимает, что он может сделать полезного в колонии
  • РИА Новости

«Мне интересно, зачем нам ехать в лагерь? А этот момент, похоже, близок. Зачем? Чем мы опасны для общества? Что мы сделаем полезного там? Мы все занимаемся спортом. У кого-то получилось, у кого-то — нет. Саша Протасовицкий учит детей... Хочется вернуться, чтобы все стали играть. Может, уже не на таком уровне, конечно, всё же столько времени прошло», — сказал Кокорин-младший.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее Мамаев заявил, что его ошибки будут уроком для детей.

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