Тренер академии «Арсенала» дисквалифицирован за оскорбление девушки-судьи

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Тренер академии лондонского футбольного клуба «Арсенал» был дисквалифицирован за оскорбление судьи, которой была юная девушка.
Тренер академии «Арсенала» дисквалифицирован за оскорбление девушки-судьи
  • © Wikimedia commons

Как сообщает The Times, тренер Алекс Николс оскорбил девушку, которая судила матч команд игроков до девяти лет, за что был отстранён Футбольной ассоциацией Англии на три матча.

Отмечается, что специалист во время игры кричал на арбитра, указывая на её несовершеннолетие, и довёл девушку до слёз. 

В Англии арбитры имеют право судить матчи младших команд при достижении 14-летнего возраста.

Ранее лондонский «Арсенал» объявил об уходе семерых футболистов.

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