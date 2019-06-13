Повторный бой Харитонова и Митриона состоится 24 августа в США

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал, когда состоится его второй бой с американцем Мэттом Митрионом в рамках промоушена Bellator.
Повторный бой Харитонова и Митриона состоится 24 августа в США
  • РИА Новости

«Мэтт Митрион также подписал соглашение на бой со мной, который пройдёт 24 августа во всё том же штате Коннектикут», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.

По его словам, он очень рад, что повторный поединок состоится, и приложит все усилия, чтобы сделать это событие как можно более ярким.

«Сделаю всё для победы. Только вперёд», — добавил Харитонов.

Февральский бой Харитонова и Митриона был признан несостоявшимся, так как американец нанёс российскому бойцу удар в пах. 

Ранее Пётр Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Генри Сехудо.

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