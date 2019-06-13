Повторный бой Харитонова и Митриона состоится 24 августа в США
- РИА Новости
«Мэтт Митрион также подписал соглашение на бой со мной, который пройдёт 24 августа во всё том же штате Коннектикут», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.
По его словам, он очень рад, что повторный поединок состоится, и приложит все усилия, чтобы сделать это событие как можно более ярким.
«Сделаю всё для победы. Только вперёд», — добавил Харитонов.
Февральский бой Харитонова и Митриона был признан несостоявшимся, так как американец нанёс российскому бойцу удар в пах.
Ранее Пётр Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Генри Сехудо.