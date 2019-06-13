Тарасенко признался, что «Сент-Луис» долго будет праздновать победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от победы своей команды над «Бостон Брюинз» (4:1) в решающем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и от завоевания Кубка Стэнли.

«Выиграть Кубок Стэнли — это круто! Просто сил уже нет, очень устали все. Думаю, сейчас я уже могу сказать, что пришло время праздновать. Будем праздновать сильно и долго. Это очень большая победа для всех нас. Как будто это всё происходит не с нами», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

По его словам, на данный момент игрокам больше всего хочется поскорее отпраздновать победу с семьями и болельщиками. Хоккеист признался, что о самом матче он не готов сейчас говорить.

«Сегодня меня тут поддерживали сын и брат. Жена дома — она только родила. Большой привет ей! Скучаю, люблю и хочу скорее вернуться в Сент-Луис», — добавил Тарасенко.

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко в последнем матче отметился результативной передачей.

Серия завершилась со счётом 4:3.

Ранее Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», завоевавшим Кубок Стэнли.