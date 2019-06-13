Тарасенко стал третьим снайпером по итогам плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко занял третье место в списке лучших снайперов минувшего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко стал третьим снайпером по итогам плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Всего россиянин в розыгрыше Кубка Стэнли забросил 11 шайб.

Лучшим по этому показателю стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр с 14 голами. На втором месте расположился одноклубник Тарасенко Джейден Шварц (12).

В гонке бомбардиров лучшими стали Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» и Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз». Оба набрали по 23 очка.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в решающем матче серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Тарасенко заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить