Тарасенко стал третьим снайпером по итогам плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко занял третье место в списке лучших снайперов минувшего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего россиянин в розыгрыше Кубка Стэнли забросил 11 шайб.

Лучшим по этому показателю стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр с 14 голами. На втором месте расположился одноклубник Тарасенко Джейден Шварц (12).

В гонке бомбардиров лучшими стали Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» и Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз». Оба набрали по 23 очка.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в решающем матче серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Тарасенко заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни.