Тарасенко стал третьим снайпером по итогам плей-офф НХЛ
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Всего россиянин в розыгрыше Кубка Стэнли забросил 11 шайб.
Лучшим по этому показателю стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр с 14 голами. На втором месте расположился одноклубник Тарасенко Джейден Шварц (12).
В гонке бомбардиров лучшими стали Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» и Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз». Оба набрали по 23 очка.
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в решающем матче серии и стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее Тарасенко заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни.