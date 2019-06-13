Хоккеист Тарасенко заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после победы в решающем, седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче с «Бостон Брюинз» (4:1) заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни.

«Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни», — цитирует Тарасенко журналистка Эмили Каплан в своём Twitter.

В последней игре россиянин сделал одну результативную передачу и помог своей команде впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

Всего в минувшем плей-офф Тарасенко набрал 17 очков, забросив 11 шайб и отдав шесть голевых пасов.

Ранее ХК «Динамо» поздравил Ивана Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли.