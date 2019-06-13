Хоккеист Тарасенко заявил, что эта неделя является лучшей в его жизни
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«Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни», — цитирует Тарасенко журналистка Эмили Каплан в своём Twitter.
В последней игре россиянин сделал одну результативную передачу и помог своей команде впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.
Всего в минувшем плей-офф Тарасенко набрал 17 очков, забросив 11 шайб и отдав шесть голевых пасов.
Ранее ХК «Динамо» поздравил Ивана Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли.