Капитан баскетбольного ЦСКА Хайнс оценил прошедший сезон

Капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс в беседе с «Известиями» оценил прошедший сезон.

«Возможно, победа в Евролиге-2016 была более эмоциональной, но в этом году у нас самый сплочённый коллектив на моей памяти. Все ребята были друг другу как братья», — заявил он.

По его словам, все работали ради общей цели и стали лучшей командой Европы.

Что касается лучшего матча сезона, то Хайнс отметил, что ему сложно сделать выбор.

«Было много интересных игр в ходе регулярного сезона Евролиги, два сложнейших выездных матча в плей-офф с «Басконией», но особняком, наверное, стоит противостояние с «Реалом» в «Финале четырёх», — сказал баскетболист.

Он пояснил, что армейцы уступали практически всю игру, но нашли силы исправить положение и вырвать победу в концовке. Как считает Хайнс, этот поворотный момент придал ЦСКА уверенности в себе, и команда выиграла все оставшиеся матчи сезона.

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