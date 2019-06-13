Капитан баскетбольного ЦСКА Хайнс оценил прошедший сезон

Короткая ссылка
Капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс в беседе с «Известиями» оценил прошедший сезон.
Капитан баскетбольного ЦСКА Хайнс оценил прошедший сезон
  • © РИА Новости

«Возможно, победа в Евролиге-2016 была более эмоциональной, но в этом году у нас самый сплочённый коллектив на моей памяти. Все ребята были друг другу как братья», — заявил он.

По его словам, все работали ради общей цели и стали лучшей командой Европы.

Что касается лучшего матча сезона, то Хайнс отметил, что ему сложно сделать выбор.

«Было много интересных игр в ходе регулярного сезона Евролиги, два сложнейших выездных матча в плей-офф с «Басконией», но особняком, наверное, стоит противостояние с «Реалом» в «Финале четырёх», — сказал баскетболист.

Он пояснил, что армейцы уступали практически всю игру, но нашли силы исправить положение и вырвать победу в концовке. Как считает Хайнс, этот поворотный момент придал ЦСКА уверенности в себе, и команда выиграла все оставшиеся матчи сезона.

Ранее генеральный директор «Спарта энд К» призёр Олимпийских игр Анна Архипова фон Калманович оценила шансы женской сборной России по баскетболу на чемпионате Европы в Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить