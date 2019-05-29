Эксперт оценила шансы женской сборной России по баскетболу на ЧЕ-2019

Генеральный директор «Спарта энд К», призёр Олимпийских игр Анна Архипова фон Калманович в беседе с газетой «Известия» оценила шансы женской сборной России по баскетболу на чемпионате Европы в Сербии.

«Каждый раз, бывая на крупном турнире в качестве болельщика, я надеюсь на самый высокий результат сборной России. Но добиться его будет сложно», — заявила она.

По её словам, у национальной команды слишком мало игроков, которые решают исход встреч в своих клубах. Кроме того, отметила эксперт, в сборной освобождённый главный тренер, который проводит максимум 10—15 матчей в год, включая товарищеские.

ЧЕ-2019 будет проходить с 27 июня по 7 июля. Там также разыграют шесть лицензий на Олимпиаду.

Ранее баскетболист «Химок» Андрей Зубков прокомментировал победу подмосковной команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (91:64).