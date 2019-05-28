Баскетболист Зубков прокомментировал победу «Химок» в третьем матче плей-офф с УНИКСом

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Баскетболист «Химок» Андрей Зубков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу подмосковной команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (91:64).
Баскетболист Зубков прокомментировал победу «Химок» в третьем матче плей-офф с УНИКСом
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«Мы хорошо защищались в этом матче, УНИКС не смог набрать даже 70 очков», — заявил он.

По его словам, «Химки» забили все свои открытые броски.

Как считает Зубков, если подмосковная команда продолжит играть так же в следующем матче, то у УНИКСа останется мало шансов вернуться в серию.

«При этом надо понимать, что четвёртая игра будет ещё жёстче, чем предыдущие три», — добавил он.

Следующий поединок серии состоится 29 мая.

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