Баскетболист Зубков прокомментировал победу «Химок» в третьем матче плей-офф с УНИКСом

Баскетболист «Химок» Андрей Зубков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу подмосковной команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (91:64).

«Мы хорошо защищались в этом матче, УНИКС не смог набрать даже 70 очков», — заявил он.

По его словам, «Химки» забили все свои открытые броски.

Как считает Зубков, если подмосковная команда продолжит играть так же в следующем матче, то у УНИКСа останется мало шансов вернуться в серию.

«При этом надо понимать, что четвёртая игра будет ещё жёстче, чем предыдущие три», — добавил он.

Следующий поединок серии состоится 29 мая.