Баскетболист Зубков прокомментировал победу «Химок» в третьем матче плей-офф с УНИКСом
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«Мы хорошо защищались в этом матче, УНИКС не смог набрать даже 70 очков», — заявил он.
По его словам, «Химки» забили все свои открытые броски.
Как считает Зубков, если подмосковная команда продолжит играть так же в следующем матче, то у УНИКСа останется мало шансов вернуться в серию.
«При этом надо понимать, что четвёртая игра будет ещё жёстче, чем предыдущие три», — добавил он.
Следующий поединок серии состоится 29 мая.