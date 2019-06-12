СМИ: У баскетболиста Дюранта подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

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Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может пропустить от семи до десяти месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия.
СМИ: У баскетболиста Дюранта подозрение на разрыв ахиллова сухожилия
  • Reuters

Как сообщает ESPN, форвард «Голден Стэйта» Кевин Дюрант может пропустить от семи до десяти месяцев в связи с подозрением на разрыв ахиллова сухожилия. 12 июня игроку предстоит пройти процедуру МРТ в Нью-Йорке.

Дюрант получил травму в пятой игре финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рапторз». Следующий матч между этими соперниками состоится 14 июня в Окленде. В настоящее время счёт в серии 3:2 в пользу «Торонто».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Оклахомы» Джордж перенёс вторую операцию на плече.

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