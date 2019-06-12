НБА признала судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт» в концовке пятого матча финала с «Торонто»

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) признала судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт Уорриорз» на последней минуте пятого матча серии финала НБА с «Торонто Рэпторс».
НБА признала судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт» в концовке пятого матча финала с «Торонто»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, за 49 секунд до финальной сирены, когда «Голден Стэйт» вёл со счётом 106:103, центровой команды из Окленда Демаркус Казинс нарушил правила на совершавшем проход центровом соперника Марке Газоле, из-за чего тот промахнулся.

Отмечается, что за такое нарушение рефери, не зафиксировавший фол, должен был назначить два штрафных броска.

Встреча завершилась со счётом 106:105 в пользу «Голден Стэйт». Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Торонто». Шестая игра пройдёт в Окленде 14 июня.

Ранее сообщалось, что Эмбиид был возмущён ликованием фанатов «Торонто» из-за травмы Дюранта.

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