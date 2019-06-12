Гризманн не исключил, что может продолжить карьеру за пределами Испании

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший об уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос о своём будущем.

«Имейте немного терпения, ещё рано. Я первый, кто хочет, чтобы моё будущее было решено поскорее, но сейчас нужно ждать. Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании, возможно, через две недели что-то будет известно», — приводит слова Гризманна Marca.

14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.

По информации СМИ, 28-летний француз может перейти в каталонскую «Барселону», от трансфера в которую он отказался летом 2018 года, или во французский ПСЖ, заинтересованный в услугах форварда.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции подтвердил переход Менди в «Реал».