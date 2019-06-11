Четверо российских пловцов победили на этапе «Маре Нострум» во Франции

Россияне Мария Каменева, Александр Красных, Юлия Ефимова и Светлана Чимрова выиграли свои заплывы на втором этапе серии «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийон во Франции.

Мария Каменева одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем, показав время 24,68 секунды. Александр Красных стал первым в заплыве на 400 м вольным стилем. Его результат — 3:49,20. Также золотые медали завоевали Юлия Ефимова (100 м брассом) и Светлана Чимрова (100 м баттерфляем).

Ещё одна россиянка Анна Егорова стала третьей в заплыве на 800 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что российские пловцы выиграли две золотые медали на первом этапе турнира «Маре Нострум».