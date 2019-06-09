Российские пловцы выиграли две золотых медали на первом этапе турнира «Маре Нострум»

Россияне Юлия Ефимова и Владислав Гринёв завоевали золотые медали в первый соревновательный день первого этапа международного турнира «Маре Нострум» в Монако.

Юлия Ефимова показала лучший результат в заплыве на 100 м брассом — 1:05,77. Второе место у ещё одной россиянки, Марии Темниковой. Третьей стала Алина Жмушко из Беларуси.

На дистанции 100 м вольным стилем золото для России выиграл Владислав Гринёв со временем 48,58. Второе место у представителя Франции Максима Грюссе. Бронзовую медаль также выиграл представитель России — Андрей Жилкин.

Ранее сообщалось, что Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию.