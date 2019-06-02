Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
- РИА Новости
Выступление российского дуэта судьи оценили в 92,4000 балла.
Серебро завоевали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,7333), тройку призёров замкнули представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (88,8667).
Другой российский дуэт — Анна Гордеева и Артур Коршунов — занял шестое место с результатом 72,4000 балла.
Ранее сообщалось, что Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии.