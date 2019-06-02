Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

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Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в испанской Барселоне.
Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
  • РИА Новости

Выступление российского дуэта судьи оценили в 92,4000 балла.

Серебро завоевали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,7333), тройку призёров замкнули представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (88,8667).

Другой российский дуэт — Анна Гордеева и Артур Коршунов — занял шестое место с результатом 72,4000 балла.

Ранее сообщалось, что Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии.

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